Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 15:00

Живительный суп с сырными шариками: быстрый рецепт для 2 января — сохраните, он точно пригодится

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Живительный суп с сырными шариками: быстрый рецепт для 2 января — сохраните, он точно пригодится. Этот сырный супчик готовится за минуты и оживит ваш желудок после тяжелых майонезных салатов. А в дальнейшем станет идеальным выбором для быстрого обеда. Нежные шарики из сырного теста делают его по-настоящему особенным.

Ингредиенты: вода или куриный бульон (3 л), болгарский перец (1 шт.), луковица (1 шт.), картофель (3–4 шт.), морковь (1 шт.), пучок зелени, сыр (100 г), яйцо (1 шт.), сливочное масло (70 г), мука (100 г), перец, соль.

Приготовление: натрите сыр, смешайте с маслом, яйцом и мукой. Замесите тесто и уберите в холод на 30 минут. Нарежьте лук, перец, натрите морковь. Картофель нарежьте кубиками. В кипящий бульон отправьте картофель и овощи (можно предварительно обжарить). Варите 20 минут. Из теста скатайте шарики. Добавьте их и рубленую зелень в суп. Варите еще 10 минут на малом огне и подавайте.

Ранее мы делились классическим рецептом сборной мясной солянки. Точно пригодится после Нового года. Самый праздничный и антипохмельный суп.

Проверено редакцией
Читайте также
Названо неожиданное блюдо для идеального зимнего завтрака
Здоровье/красота
Названо неожиданное блюдо для идеального зимнего завтрака
Превращаю чечевицу в наваристую похлебку — томлю с беконом и овощами для насыщенного вкуса как в деревне
Общество
Превращаю чечевицу в наваристую похлебку — томлю с беконом и овощами для насыщенного вкуса как в деревне
Прекращаем мясное безумие: готовим на Новый год каннеллони с рикоттой и шпинатом
Общество
Прекращаем мясное безумие: готовим на Новый год каннеллони с рикоттой и шпинатом
Картофельно-куриные шары в беконе: шикарное горячее на Новый год — быстро, гениально и шедеврально
Общество
Картофельно-куриные шары в беконе: шикарное горячее на Новый год — быстро, гениально и шедеврально
Этот простой рецепт победит новомодную мешанину: готовим салат «По-домашнему» с говядиной и горошком
Общество
Этот простой рецепт победит новомодную мешанину: готовим салат «По-домашнему» с говядиной и горошком
супы
сыр
простой рецепт
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КС разъяснил права жертв телефонного мошенничества и дропперов
«Аэрофлот» стал партнером финала фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ»
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Рябков ответил на вопрос о реакции США на предложение России по ДСНВ
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.