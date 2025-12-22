Живительный суп с сырными шариками: быстрый рецепт для 2 января — сохраните, он точно пригодится

Живительный суп с сырными шариками: быстрый рецепт для 2 января — сохраните, он точно пригодится. Этот сырный супчик готовится за минуты и оживит ваш желудок после тяжелых майонезных салатов. А в дальнейшем станет идеальным выбором для быстрого обеда. Нежные шарики из сырного теста делают его по-настоящему особенным.

Ингредиенты: вода или куриный бульон (3 л), болгарский перец (1 шт.), луковица (1 шт.), картофель (3–4 шт.), морковь (1 шт.), пучок зелени, сыр (100 г), яйцо (1 шт.), сливочное масло (70 г), мука (100 г), перец, соль.

Приготовление: натрите сыр, смешайте с маслом, яйцом и мукой. Замесите тесто и уберите в холод на 30 минут. Нарежьте лук, перец, натрите морковь. Картофель нарежьте кубиками. В кипящий бульон отправьте картофель и овощи (можно предварительно обжарить). Варите 20 минут. Из теста скатайте шарики. Добавьте их и рубленую зелень в суп. Варите еще 10 минут на малом огне и подавайте.

