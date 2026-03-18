18 марта 2026 в 04:38

Готовлю этот куриный суп с овсянкой — диетическое чудо для тех, кто ценит легкость и пользу

Этот суп — мастерское сочетание диетической куриной основы и нежных овсяных хлопьев, которые создают бархатистую текстуру и делают блюдо невероятно легким для пищеварения. А финальный аккорд из растертой с солью петрушки и чеснока раскрывает букет ароматов, превращая простой рецепт в гастрономический комплимент себе и близким.

Что понадобится

Куриная грудка (филе) — 400 г, вода питьевая — 2 л, морковь — 1 шт. (средняя), лук репчатый — 1 шт., картофель — 3 шт. (средних), овсяные хлопья длительной варки — 5 ст. л., чеснок — 2 зубчика, петрушка свежая — небольшой пучок, соль — 1,5 ч. л. (или по вкусу), перец черный молотый — по вкусу.

Как я его готовлю

Сначала готовим прозрачный бульон: куриную грудку заливаем холодной водой, доводим до кипения на среднем огне, снимаем пену. Добавляем очищенную морковь и целую, тщательно вымытую луковицу. Убавляем огонь до минимума и томим под крышкой 30 минут. Затем бульон процеживаем в чистую кастрюлю, овощи выбрасываем, а мясо отделяем от кости и разбираем на волокна или мелкие кусочки. Возвращаем бульон на слабый огонь, слегка подсаливаем. Картофель нарезаем аккуратными кубиками примерно 1 см и отправляем вариться в бульон на 5 минут. Следом всыпаем овсяные хлопья и варим еще 7 минут, пока они не станут мягкими.

Пока суп готовится, делаем ароматную заправку: чеснок и листья петрушки мелко рубим, смешиваем с неполной чайной ложкой соли и растираем пальцами или ложкой до выделения сока. Эту пасту отправляем в кастрюлю, добавляем перец, куриное мясо и прогреваем все вместе 2-3 минуты. Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем супу настояться 5–10 минут, чтобы ароматы полностью раскрылись и объединились.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Читайте также
Картофщипс — адыгейская магия из картофеля. Густой соус-пюре с перцем и чесноком, который заменит и гарнир, и подливу
Вы такой не готовили, но точно полюбите: суп с капустой и копченостями — ароматный и очень сытный
Этот овощной бульон с сельдереем — моя кулинарная палочка-выручалочка. Ароматная основа для супов и соусов
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Дмитрий Демичев
Диетолог объяснила, в каком случае можно запивать еду водой
В России долгожданно уменьшились цены на самый ходовой продукт
Атака ВСУ на Краснодар ночью 18 марта: погибшие, разрушения, что известно
Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Ленобластью
Появились кадры красного пламени в окне пострадавшей от БПЛА многоэтажки
ДТП унесло жизнь россиянки на Пхукете
Россиянам назвали более выгодную альтернативу плитке до потолка в ванной
Россиянам объяснили порядок оплаты услуг ЖКХ в марте
«Морковка перед носом у осла». Украину унизили в ЕС: почему ее там не ждут
На пост мэра во Франции нацелились «Гитлер» и «Зеленский»
Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Краснодар
Очевидцы сообщили о взрывах в двух городах на юге России
Стало известно, как россияне относятся к людям с инвалидностью
Режим опасности атаки БПЛА ввели в российском регионе
Убит, ранен, прячется в бункере: куда пропал премьер Израиля Нетаньяху
«Демонический» имидж, брак с Вилковой, наркотики: как живет актер Любимов
ПВО не смогла отразить атаку БПЛА на посольство в Ираке
Представителям двух профессий повысят пенсионный коэффициент
В России впервые за 25 лет появится новый ГОСТ на черное золото
«Сидели на чемоданах»: туристка три дня не могла выйти из отеля в Дубае
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
