Готовлю этот куриный суп с овсянкой — диетическое чудо для тех, кто ценит легкость и пользу

Готовлю этот куриный суп с овсянкой — диетическое чудо для тех, кто ценит легкость и пользу

Этот суп — мастерское сочетание диетической куриной основы и нежных овсяных хлопьев, которые создают бархатистую текстуру и делают блюдо невероятно легким для пищеварения. А финальный аккорд из растертой с солью петрушки и чеснока раскрывает букет ароматов, превращая простой рецепт в гастрономический комплимент себе и близким.

Что понадобится

Куриная грудка (филе) — 400 г, вода питьевая — 2 л, морковь — 1 шт. (средняя), лук репчатый — 1 шт., картофель — 3 шт. (средних), овсяные хлопья длительной варки — 5 ст. л., чеснок — 2 зубчика, петрушка свежая — небольшой пучок, соль — 1,5 ч. л. (или по вкусу), перец черный молотый — по вкусу.

Как я его готовлю

Сначала готовим прозрачный бульон: куриную грудку заливаем холодной водой, доводим до кипения на среднем огне, снимаем пену. Добавляем очищенную морковь и целую, тщательно вымытую луковицу. Убавляем огонь до минимума и томим под крышкой 30 минут. Затем бульон процеживаем в чистую кастрюлю, овощи выбрасываем, а мясо отделяем от кости и разбираем на волокна или мелкие кусочки. Возвращаем бульон на слабый огонь, слегка подсаливаем. Картофель нарезаем аккуратными кубиками примерно 1 см и отправляем вариться в бульон на 5 минут. Следом всыпаем овсяные хлопья и варим еще 7 минут, пока они не станут мягкими.

Пока суп готовится, делаем ароматную заправку: чеснок и листья петрушки мелко рубим, смешиваем с неполной чайной ложкой соли и растираем пальцами или ложкой до выделения сока. Эту пасту отправляем в кастрюлю, добавляем перец, куриное мясо и прогреваем все вместе 2-3 минуты. Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем супу настояться 5–10 минут, чтобы ароматы полностью раскрылись и объединились.

