Обожаю заливные пироги за их простоту: вкусный рецепт на кефире с тунцом и яйцами. Вкуснятина и абсолютно не жирно

Обожаю заливные пироги за их простоту: вкусный рецепт на кефире с тунцом и яйцами. Вкуснятина и абсолютно не жирно. Этот пирог стал для меня настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное на перекус! Нежное тесто и сочная начинка — просто идеальное сочетание!

Для теста берем: яйца — 2 шт., кефир — 350 мл, мука — 200 г, соль — 1 ч.л., сахар — 1 ч.л., сода — 1/2 ч.л.

Для начинки: яйца вареные — 4 шт., тунец в собственном соку — 1 банка, зеленый лук — 50 г, соль по вкусу.

Сначала готовлю начинку: вареные яйца нарезаю кубиками, тунца разминаю вилкой, зеленый лук мелко шинкую. Все смешиваю и слегка подсаливаю. Для теста взбиваю яйца с солью и сахаром, добавляю кефир и гашеную соду. Постепенно ввожу просеянную муку — тесто получается как на оладьи, жидковатым. В смазанную форму выливаю половину теста, равномерно распределяю начинку и заливаю оставшимся тестом. Выпекаю при 180°C около 35-40 минут до золотистой корочки.

Секрет: дайте пирогу немного остыть в форме — тогда он легко достается и не ломается. Подавайте со сметаной или просто к чаю — это блюдо никогда не надоедает.

