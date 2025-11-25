День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 08:30

Натерла пару картошек и добавила бекон — печем быстрые слойки из готового теста: вы забудете о мороке с пирожками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Натерла пару картошек и добавила бекон — печем быстрые слойки из готового теста: вы забудете о мороке с пирожками. Эти слоеные треугольнички стали настоящим хитом в моей семье! Готовила на завтрак в выходной — дети просили добавки, а муж сказал, что это лучше, чем в пекарне. Идеальное сочетание хрустящего теста, нежного картофеля и ароматного бекона.

Берем: тесто слоеное бездрожжевое — 500 г (2 пласта), картофель — 5 шт., бекон — 200 г, лук-порей — 50 г, сыр твердый — 50 г, зелень петрушки, соль, перец, желток и молоко для смазки.

Картофель отвариваю и натираю на терке. Бекон нарезаю небольшими кусочками и обжариваю вместе с мелко нарезанным луком до золотистости — собственного жира бекона вполне хватает. Соединяю картошку с беконом, тертым сыром и измельченной петрушкой. Солю и перчу осторожно — помню, что бекон и сыр уже соленые.

Тесто раскатываю в два пласта, на один выкладываю начинку, накрываю вторым пластом. Разрезаю на 4 порционные слойки, тщательно защипываю края. Смазываю желтком с молоком для румяной корочки и выпекаю при 200 °C всего 15 минут!

Секрет: дайте слойкам немного остыть перед подачей — так начинка лучше держит форму. Эти треугольнички хороши и горячими, и холодными, идеально подходят для пикника или быстрого перекуса!

Ранее мы готовили ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком. Простой рецепт на кефире — закуска выручит всегда.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю картошку в литовский шедевр — кугелис с хрустящей корочкой и начинкой, в которую нельзя не влюбиться
Общество
Превращаю картошку в литовский шедевр — кугелис с хрустящей корочкой и начинкой, в которую нельзя не влюбиться
Хрустящие язычки с яйцом и зеленым луком. Нежное тесто и много начинки — эти слойки обожает вся семья
Общество
Хрустящие язычки с яйцом и зеленым луком. Нежное тесто и много начинки — эти слойки обожает вся семья
Салат «Колбасный» — вкусный и простой: всего 4 ингредиента, и чумовая закуска готова
Общество
Салат «Колбасный» — вкусный и простой: всего 4 ингредиента, и чумовая закуска готова
Шикарная закуска к новогоднему столу: риет из форели готовлю сама, без тонны ненужного жира. Вкусно на хлеб, в тарталетки или на крекеры
Общество
Шикарная закуска к новогоднему столу: риет из форели готовлю сама, без тонны ненужного жира. Вкусно на хлеб, в тарталетки или на крекеры
На завтрак, ужин или на праздничный стол: сфиха по-ливански — вкусные лепешки с ароматным мясом
Общество
На завтрак, ужин или на праздничный стол: сфиха по-ливански — вкусные лепешки с ароматным мясом
бекон
слойки
картошка
простой рецепт
пирожки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тигра выволок ловца крабов из лодки и растерзал его
Появилось видео с фурой, сгоревшей от падения обломков БПЛА
В Россию завезли сотни килограммов поддельной черной икры из Китая
Женщина случайно уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом
SHOT узнал, какими дронами ВСУ атаковали регионы России
Рейс Москва — Улан-Удэ совершил вынужденную посадку в Иркутске
Еще один бывший руководитель из Минобороны попал под статью
Новогодние тарталетки с крабовыми палочками и сыром — готовы за 10 минут!
Падение обломков украинского БПЛА привели к возгоранию грузовика
Два человека пострадали при ударе ВСУ по частному дому под Белгородом
Ремонт моста в Томской области привел к хищению 66 млн рублей
Си Цзиньпин хочет укрепить сотрудничество с Россией в одной сфере
Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
В Европе призвали Россию к переговорам по Украине
IT-эксперт ответил на главный вопрос о процессорах для ПК
Массовый сбой в работе популярного мессенджера наблюдается в ряде регионов
Российские военные ликвидировали командира взвода наемников ВСУ
В Европе забили тревогу из-за переговоров между делегациями США и Украины
Как проверить аккумулятор ноутбука на износ: подробная инструкция
Представители России и США провели переговоры по Украине в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.