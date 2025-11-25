Натерла пару картошек и добавила бекон — печем быстрые слойки из готового теста: вы забудете о мороке с пирожками

Натерла пару картошек и добавила бекон — печем быстрые слойки из готового теста: вы забудете о мороке с пирожками

Натерла пару картошек и добавила бекон — печем быстрые слойки из готового теста: вы забудете о мороке с пирожками. Эти слоеные треугольнички стали настоящим хитом в моей семье! Готовила на завтрак в выходной — дети просили добавки, а муж сказал, что это лучше, чем в пекарне. Идеальное сочетание хрустящего теста, нежного картофеля и ароматного бекона.

Берем: тесто слоеное бездрожжевое — 500 г (2 пласта), картофель — 5 шт., бекон — 200 г, лук-порей — 50 г, сыр твердый — 50 г, зелень петрушки, соль, перец, желток и молоко для смазки.

Картофель отвариваю и натираю на терке. Бекон нарезаю небольшими кусочками и обжариваю вместе с мелко нарезанным луком до золотистости — собственного жира бекона вполне хватает. Соединяю картошку с беконом, тертым сыром и измельченной петрушкой. Солю и перчу осторожно — помню, что бекон и сыр уже соленые.

Тесто раскатываю в два пласта, на один выкладываю начинку, накрываю вторым пластом. Разрезаю на 4 порционные слойки, тщательно защипываю края. Смазываю желтком с молоком для румяной корочки и выпекаю при 200 °C всего 15 минут!

Секрет: дайте слойкам немного остыть перед подачей — так начинка лучше держит форму. Эти треугольнички хороши и горячими, и холодными, идеально подходят для пикника или быстрого перекуса!

Ранее мы готовили ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком. Простой рецепт на кефире — закуска выручит всегда.