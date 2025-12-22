Новый год-2026
Картофельно-куриные шары в беконе: шикарное горячее на Новый год — быстро, гениально и шедеврально

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Картофельно-куриные шары в беконе! Это блюдо выглядит как ресторанный фокус, а готовится на удивление просто. Подача сразу производит вау-эффект, а вкус оправдывает ожидания: сытно, ароматно и очень празднично. Отличный вариант горячего, когда хочется удивить гостей без сложных техник.

Ингредиенты: картофель отварной — 3–4 средние шт., куриная грудка — 400 г, бекон сырокопченый — 12–16 полосок, сыр твердый или моцарелла — 120 г, майонез — 1–2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, паприка — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, соль — по вкусу, растительное масло — для смазывания.

Приготовление: картофель отварите до готовности, остудите и натрите на крупной терке или разомните в пюре, слегка посолите. Куриную грудку нарежьте мелкими кубиками, смешайте с майонезом, измельченным чесноком, паприкой, солью и перцем. Сыр нарежьте небольшими кубиками. Возьмите круглые бокалы для шампанского. Выложите полоски бекона крест-накрест так, чтобы края свисали наружу. На дно положите кусочки сыра, затем слой куриной начинки и сверху картофель. Аккуратно заверните свисающие края бекона. Переверните бокал над противнем с пергаментом и осторожно снимите форму. Запекайте при 190°C 30–35 минут до румяной корочки. Подавайте горячими.

Ранее мы делились рецептом, чтобы свиные ребрышки получились топчик! Готовим в духовке в нереальном маринаде.

