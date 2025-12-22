Свиные ребрышки — это топчик! Готовим в духовке в нереальном маринаде: хит на Новый год

Свиные ребрышки — это топчик! Если нужно блюдо, которое гарантированно произведет вау-эффект, эти ребрышки всегда спасают. Мясо получается мягким, сочным и буквально тает на кости, а насыщенный маринад превращается в духовке в ароматную, чуть карамельную глазурь. Сладость меда, легкая острота горчицы и специи делают вкус ярким и праздничным — на новогоднем столе такие ребра исчезают первыми.

Ингредиенты: свиные ребра — 1 кг, лук репчатый — 1 крупная головка, чеснок — 2–3 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., горчица (обычная или дижонская) — 1 ст. л., жидкий мед — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., паприка сладкая молотая — 1 ч. л., хмели-сунели — 1 ч. л., смесь перцев — по вкусу, лавровый лист — 1–2 шт., соль — по вкусу.

Приготовление: ребра промойте, обсушите и разрежьте на порционные куски по 2–3 косточки. Лук очистите, крупно нарежьте и измельчите в блендере до однородного пюре. Соедините лук с томатной пастой, горчицей, медом, растительным маслом, измельченным чесноком и специями, посолите. Тщательно обмажьте ребра маринадом, сложите в контейнер или пакет и уберите в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Разогрейте духовку до 200–220°C. Выложите ребра на противень с пергаментом или фольгой и запекайте 30–40 минут, периодически поливая соком, до румяной, аппетитной корочки.

