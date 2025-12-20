Как в Великобритании готовят курицу тушкой на Новый год: английский рецепт без сложных техник

В Великобритании курица целиком — традиционное праздничное блюдо, которое готовят на Новый год и Рождество. Секрет рецепта — в сливочном масле, свежих травах и лимоне. Курица получается очень сочной внутри, с ароматным мясом и хрустящей румяной корочкой. Блюдо простое, но по-настоящему праздничное и всегда удается даже без сложных техник.

Ингредиенты: курица целая — 1,8–2 кг, сливочное масло — 80–100 г, лимон — 1 шт., чеснок — 1 головка, лук репчатый — 2 шт., розмарин свежий — 2–3 веточки, тимьян свежий — 3–4 веточки, оливковое масло — 1 ст. л., соль — 1,5 ч. л., черный перец — 1 ч. л., куриный бульон или вода — 150 мл.

Приготовление: курицу промойте и обсушите. Мягкое сливочное масло смешайте с солью, перцем и измельченными травами. Аккуратно распределите часть масла под кожей грудки, остальным смажьте курицу снаружи и сбрызните оливковым маслом. Внутрь положите половину лимона, чеснок и веточки трав. Лук нарежьте крупно и выложите в форму, сверху разместите курицу. Влейте бульон, накройте фольгой и запекайте при 190°C 1 час. Снимите фольгу и готовьте еще 30–40 минут до золотистой корочки, поливая соком. Перед подачей дайте курице отдохнуть 10 минут.

