20 декабря 2025 в 14:30

Как в Великобритании готовят курицу тушкой на Новый год: английский рецепт без сложных техник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Великобритании курица целиком — традиционное праздничное блюдо, которое готовят на Новый год и Рождество. Секрет рецепта — в сливочном масле, свежих травах и лимоне. Курица получается очень сочной внутри, с ароматным мясом и хрустящей румяной корочкой. Блюдо простое, но по-настоящему праздничное и всегда удается даже без сложных техник.

Ингредиенты: курица целая — 1,8–2 кг, сливочное масло — 80–100 г, лимон — 1 шт., чеснок — 1 головка, лук репчатый — 2 шт., розмарин свежий — 2–3 веточки, тимьян свежий — 3–4 веточки, оливковое масло — 1 ст. л., соль — 1,5 ч. л., черный перец — 1 ч. л., куриный бульон или вода — 150 мл.

Приготовление: курицу промойте и обсушите. Мягкое сливочное масло смешайте с солью, перцем и измельченными травами. Аккуратно распределите часть масла под кожей грудки, остальным смажьте курицу снаружи и сбрызните оливковым маслом. Внутрь положите половину лимона, чеснок и веточки трав. Лук нарежьте крупно и выложите в форму, сверху разместите курицу. Влейте бульон, накройте фольгой и запекайте при 190°C 1 час. Снимите фольгу и готовьте еще 30–40 минут до золотистой корочки, поливая соком. Перед подачей дайте курице отдохнуть 10 минут.

Ранее мы готовили шаурму «Тропики», которую хвалили все гости вечеринки. Никто не ожидал, что сочетание с ананасом будет таким бомбическим.

Проверено редакцией
