19 марта 2026 в 17:30

Когда нет времени, но очень хочется: идеальные ленивые пельмени
Есть дни, когда хочется пельменей, но нет ни сил, ни времени возиться с раскаткой каждого кружочка. Для таких случаев придумали ленивый вариант, который в разных кухнях называют по-разному: в Италии это тортеллини, в Белоруссии — ленивые вареники, а у нас просто «халтурные» пельмени. Суть одна: все тесто с фаршем сворачивается в рулет и режется на кусочки. Получается быстро, сытно и ничуть не менее вкусно, если подойти к делу с душой.

Замесите тесто как на обычные пельмени, но сделайте его чуть мягче: 3,5 стакана муки, 2 яйца, стакан воды, соль по вкусу. Вымешивайте, пока оно не перестанет липнуть, и оставьте отдыхать. Для начинки смешайте полкило фарша из свинины и говядины с двумя мелко нарезанными луковицами, солью и перцем. Влейте в фарш полстакана холодной воды и тщательно вымесите, чтобы масса стала однородной и сочной.

Теперь самое интересное. Раскатайте тесто в большой прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. Выложите на него весь фарш ровным слоем, отступая от краев пару сантиметров. Разровняйте мясо ложкой или лопаткой, слегка вдавливая в тесто. Сверните плотный рулет, начиная с длинной стороны, и защипните край, чтобы начинка не вылезала. Острым ножом нарежьте рулет на кусочки шириной 2-3 см. Каждый кусочек слегка приплюсните, чтобы он стал похож на маленькую шайбочку.

Варить такие ленивые пельмени нужно в кипящей подсоленной воде минут 10 после всплытия. Они получаются больше похожими на вареники, но мясо внутри остается сочным, а тесто — нежным. Подавайте с обжаренным луком и шкварками или просто со сметаной и зеленью. Дети особенно любят такую форму — необычно и вкусно.

  • Совет: если хотите сделать блюдо еще интереснее, обжарьте готовые ленивые пельмени на сливочном масле до золотистой корочки после варки. Получится два в одном: сначала варка, потом жарка. Хрустящая корочка и нежная середина — идеальный вариант для ужина, когда хочется побаловать семью.

  • Пищевая ценность на порцию (около 250 г): Калорийность: 410 ккал. Белки: 23 г, Жиры: 21 г, Углеводы: 32 г.

Оксана Головина
