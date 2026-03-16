16 марта 2026 в 14:00

Не только сладкое: готовим простое сырное суфле, которое покорит всех

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
При слове «суфле» воображение обычно рисует сладкую, десертную историю. Но сырное суфле — это идеальный ужин для романтиков или завтрак для тех, кто хочет удивить близких чем-то большим, чем просто яичница. Оно растет в духовке, как дрожжевое тесто, но готовится в разы быстрее.

Первым делом сооружаем основу — соус бешамель. В сотейнике растопите 40 г сливочного масла и всыпьте столько же муки. Прогрейте эту смесь, помешивая, пока она не превратится в золотистую, приятно пахнущую орешками пасту. Теперь, непрерывно работая венчиком, влейте 300 мл холодного молока. Холодное молоко — секрет идеального соуса, оно не дает образовываться комочкам. Варите бешамель на тихом огне пару минут, пока он не загустеет до состояния сметаны. Снимите с огня и дайте ему чуть остыть, после чего вмешайте три яичных желтка по одному, каждый раз тщательно вымешивая до гладкости.

А теперь самое интересное — сырная составляющая. 100 г твердого, выдержанного сыра вроде грюйера или пармезана натрите на самой мелкой терке, и еще 100 г возьмите голубого сыра с плесенью, скажем, дор-блю или горгонзолу. Раскрошите его руками. Добавьте оба сыра в бешамель.

Оставшиеся в запасе три белка взбейте с крошечной щепоткой соли до мягких пиков. Введите их в сырную массу аккуратно, но уверенно. Разлейте по формочкам, смазанным маслом, и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку. Время выпекания — около 20–25 минут, верх должен стать румяным и шапочкой подняться над краями. Подавайте это суфле сразу же, пока оно держит форму и дышит жаром. Проткните его ложкой — и внутри окажется тягучая, ароматная сырная масса.

  • Совет: чтобы сырное суфле получилось особенно нежным и не опало после духовки, дайте ему отдохнуть в выключенной печи с приоткрытой дверцей минут пять.

  • Пищевая ценность на одну порцию: Калорийность: 395 ккал. Белки: 20 г, жиры: 30 г, углеводы: 11 г.

Оксана Головина
