21 мая 2026 в 16:06

Шоколадная колбаса — тот самый вкус из детства. Готовлю из 4 ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Эта колбаса — идеальный десерт для жарких дней. Холодильник делает все сам. Можно замесить с вечера, а утром уже резать к чаю. В форме можно использовать любую: прямоугольную, круглую, даже силиконовую для кекса.

Что понадобится

300 г песочного печенья, 150 г мягкого сливочного масла, 50 г какао, 200 г сгущенного молока.

Как я готовлю

Печенье измельчаю: половину в крошку, половину кусочками. Добавляю мягкое сливочное масло (не растопленное!), перемешиваю. Всыпаю какао, хорошо перемешиваю. Вливаю сгущенку, еще раз вымешиваю до однородности.

Выкладываю массу в форму (или формирую колбасу на пленке), убираю в холодильник на 4-5 часов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я готовил шоколадную колбасу много раз, но этот рецепт — лучший. Половина печенья кусочками дает ту самую текстуру, которую я помню из детства. Масло обязательно комнатной температуры, иначе масса расслаивается. Формую колбасу на пищевой пленке — так удобнее потом резать. Не жалейте какао, цвет должен быть насыщенным. И не съешьте все тесто ложкой до холодильника — это самая сложная часть рецепта.

Проверено редакцией
Общество
еда
рецепты
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
