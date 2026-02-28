Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 13:02

Чередую слоями картошку, курицу и грибы — и на час в духовку. Готовим запеканку: сытная, простая и уютная

Фото: D-NEWS.ru
Эта чумовая запеканка — настоящая палочка-выручалочка для семейного ужина. Всё нарезали, разложили по форме, отправили в духовку — и можно заниматься своими делами. А через час на столе появляется ароматное, домашнее блюдо, от которого невозможно отказаться.

В итоге получается обалденная вкуснятина: румяная сырная корочка с лёгким копчёным ароматом паприки, под которой скрываются нежные слои картофеля, сочная курица, ароматные грибы и сливочно-сметанный соус с чесночной ноткой. Сытно, согревающе и очень по-домашнему.

Ингредиенты: 600 г картофеля, 400 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 200 г сметаны, 150 г тёртого сыра, ½ ч. л. копчёной паприки, соль и чёрный перец по вкусу, растительное масло.

Картофель нарезают тонкими кружочками, курицу — небольшими кубиками, грибы — пластинками, лук — полукольцами, чеснок измельчают. Курицу с луком и чесноком обжаривают до лёгкой золотистости, добавляя паприку. Отдельно обжаривают грибы до испарения жидкости. В форму выкладывают слоями: картофель, курица с луком, грибы, повторяя слои. Каждый слегка солят и перчат, верхним делают картофельный слой. Сметану равномерно распределяют по поверхности, посыпают сыром. Форму накрывают фольгой и запекают при 180 градусах около 50 минут, затем снимают фольгу и готовят ещё 10–15 минут до румяной корочки. Подают горячей — с зеленью или свежими овощами.

Ранее мы делились рецептом некалорийной творожной запеканки, которой можно объедаться. Завтрак или десерт без хлопот.

