Некалорийная творожная запеканка, которой можно объедаться: завтрак или десерт

Хочется чего-то сладкого, но без тяжести и лишних калорий? Эта нежная творожная запеканка — идеальный вариант. Лёгкая, воздушная и в меру сладкая, она подходит и для завтрака, и как полезный десерт к чаю. Запеканка получается мягкой, сочной и приятно ароматной, особенно если добавить немного корицы. А главное — её можно есть без чувства вины. На 100 г — около 111 ккал.



Ингредиенты: творог обезжиренный — 500 г, молоко обезжиренное — 5 ст. л., манка — 4 ст. л., изюм — 40 г, стевия или любой сахарозаменитель — по вкусу, корица — ½ ч. л., немного масла для формы.

Все ингредиенты соединяют и тщательно перемешивают, удобнее всего — миксером до однородной нежной массы. Форму слегка смазывают маслом, выкладывают творожную смесь и разравнивают. Выпекают при 130 °C около 20–25 минут до лёгкой румяности. Готовую запеканку при желании посыпают корицей и подают тёплой или охлаждённой. Лёгкость, вкус и польза в каждом кусочке.

