24 ноября 2025 в 12:15

Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком: простой рецепт на кефире — закуска выручит всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком: простой рецепт на кефире — закуска выручит всегда Они готовятся всего за 5 минут, при этом остаются нежными, сытными и питательными. Белки из яиц и клетчатка из цельнозерновой муки делают их отличным зарядом энергии.

Для приготовления на 4 пирожка понадобятся вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный зеленый лук, цельнозерновая мука (или обычная) и кефир. Вареные яйца натирают на терке, смешивают с сырым яйцом, мукой, кефиром и луком, формируют тесто и дают ему постоять 3 минуты — за это время масса становится пластичной. Далее формируют пирожки руками или выкладывают ложкой и обжаривают на сухой сковороде без масла по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Подают пирожки с соусом из греческого йогурта и кунжутного соуса. Они прекрасно подходят для завтрака, перекуса или легкого ужина. Простота рецепта и скорость приготовления делают эти пирожки идеальным решением для занятых людей, которые не хотят жертвовать вкусом и пользой.

Ранее мы готовили остренькую капустку, которая хрустит и тает во рту! Закуска к мясу и картошке, которая готовится очень быстро.

пирожки
лук
яйца
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
