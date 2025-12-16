Новый год-2026
Вкуснее пирожков и не надо жарить в тонне масла: уральские шаньги с картошкой — простой рецепт с обалденным тестом

Этот рецепт шанежек путешествует по нашей семье через поколения — от бабушки к маме, а теперь и на моей кухне. Их неповторимый вкус и душевный аромат стали символом уюта и тепла семейных обедов. Мягкое тесто с хрустящим краем и нежная картофельная начинка покоряют с первой крошки. Это больше чем выпечка — это вкус детства и традиция, которую мы бережно храним.

Ингредиенты: 125 г сливочного масла,150 г сметаны, 0,5 кг муки, 300 г картофеля, 300 г молока, 3 яйца.

Приготовление: муку просейте, добавьте 250 граммов молока, 2 яйца, 1 столовую ложку сливочного масла и 2 столовые ложки сметаны, замесите крутое тесто. Разделите его на 20 частей, каждую раскатайте в круг диаметром 6 см и защипните края, чтобы получились бортики высотой 1 см. Отварите картофель, разомните с 50 граммами молока, 1 столовой ложкой масла, 1 яйцом и 1 столовой ложкой сметаны. Начинку выложите в подготовленные лепешки, бортики смажьте смесью оставшегося яйца со сметаной. Выпекайте при 250 градусах до румяной корочки. Готовые шаньги обильно смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

Ранее мы делились интересным рецептом выпечки. Не шарлотка, а кое-что советское. Этому рецепту до сих пор нет равных.

