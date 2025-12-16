Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:04

Госдума создаст объединение для защиты молодежи от экстремистских движений

Депутат Альшевских: для защиты молодежи от экстремизма создадут рабочую группу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России могут создать рабочую группу для защиты молодежи от экстремистских объединений после трагедии в подмосковной школе, рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. Он отметил, что проблема стала более актуальной.

Эта работа должна затронуть всех: школьных психологов, педагогический состав, правоохранительные органы и так далее. Самое главное, чтобы эти методики и рекомендации в итоге стали не просто декларированием, а конкретными рабочими инструкциями, применение которых на постоянной основе позволит не допустить больше подобных трагедий, — рассказал Альшевских.

По словам депутата, это не первый подобный эпизод за последние годы. Он отметил, что, несмотря на принятые законы об усилении ответственности за пропаганду экстремизма, работы впереди еще много.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали школьника, напавшего с ножом на учеников в подмосковном Одинцово. Подросток в балаклаве успел убить одного ребенка и ранить троих человек, в том числе охранника.

Госдума
предложения
экстремизм
депутаты
