Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:01

Вишневые пирожки без возни с тестом: готовлю так — начинка сохраняет сок и не вытекает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда за окном метель, так приятно достать из духовки румяные пирожки с кисло-сладкой вишней. Они пахнут детством и создают неповторимую атмосферу уюта.

Для пирожков мне понадобится: слоеное бездрожжевое тесто (500 г), замороженная вишня (400 г), сахар (5 ст. л.), кукурузный крахмал (2 ст. л.), желток (1 шт.), сахарная пудра и миндальные лепестки для украшения.

Замороженную вишню не размораживаю полностью — слегка оттаявшие ягоды лучше держат форму. Смешиваю вишню с сахаром и кукурузным крахмалом. Крахмал нужен, чтобы сок от ягод не вытек и не подгорел. Слоеное тесто раскатываю в пласт толщиной около 4 мм и нарезаю на квадраты или круги. На каждую заготовку выкладываю вишневую начинку (примерно 1 ст. л.). Края теста защипываю, формируя аккуратные пирожки. Выкладываю их на противень с пергаментом. Желток взбиваю с чайной ложкой воды и смазываю им пирожки — это даст красивый золотистый цвет. Сверху посыпаю миндальными лепестками. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного оттенка. Даю пирожкам немного остыть на решетке и перед подачей обильно посыпаю сахарной пудрой через ситечко.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Новогодний салат, который выглядит как ресторанный и готовится проще оливье: нежный «Вкусный» с рыбой, яблоком и сыром станет звездой стола
Общество
Новогодний салат, который выглядит как ресторанный и готовится проще оливье: нежный «Вкусный» с рыбой, яблоком и сыром станет звездой стола
Готовлю один раз в год на Новый год салат «Япоша» — невероятное сочетание с красной рыбой: вкуснее шубы и мимозы
Общество
Готовлю один раз в год на Новый год салат «Япоша» — невероятное сочетание с красной рыбой: вкуснее шубы и мимозы
Мандариновые кексы на рисовой муке — это не десерт, а кусочек солнца: идеально в хмурый день
Общество
Мандариновые кексы на рисовой муке — это не десерт, а кусочек солнца: идеально в хмурый день
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Семья и жизнь
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Идеальный слоеный сладкий пирожок: легко, быстро и очень вкусно
Семья и жизнь
Идеальный слоеный сладкий пирожок: легко, быстро и очень вкусно
пирожки
выпечка
вишня
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Около 10 машин заблокировали трассу в российском регионе из-за гололеда
США выходят из НАТО? Что предложили в Вашингтоне, реакция американцев
Врач отреагировал на призыв ввести удаленку из-за гонконгского гриппа
Коммерческая недвижимость 2025–2030: что будет востребовано всегда
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Раскрыто содержимое «копилки» с вопросами к Путину перед прямой линией
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.