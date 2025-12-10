Вишневые пирожки без возни с тестом: готовлю так — начинка сохраняет сок и не вытекает

Когда за окном метель, так приятно достать из духовки румяные пирожки с кисло-сладкой вишней. Они пахнут детством и создают неповторимую атмосферу уюта.

Для пирожков мне понадобится: слоеное бездрожжевое тесто (500 г), замороженная вишня (400 г), сахар (5 ст. л.), кукурузный крахмал (2 ст. л.), желток (1 шт.), сахарная пудра и миндальные лепестки для украшения.

Замороженную вишню не размораживаю полностью — слегка оттаявшие ягоды лучше держат форму. Смешиваю вишню с сахаром и кукурузным крахмалом. Крахмал нужен, чтобы сок от ягод не вытек и не подгорел. Слоеное тесто раскатываю в пласт толщиной около 4 мм и нарезаю на квадраты или круги. На каждую заготовку выкладываю вишневую начинку (примерно 1 ст. л.). Края теста защипываю, формируя аккуратные пирожки. Выкладываю их на противень с пергаментом. Желток взбиваю с чайной ложкой воды и смазываю им пирожки — это даст красивый золотистый цвет. Сверху посыпаю миндальными лепестками. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного оттенка. Даю пирожкам немного остыть на решетке и перед подачей обильно посыпаю сахарной пудрой через ситечко.

