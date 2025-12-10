Президент Украины Владимир Зеленский стремится сохранить власть при поддержке европейских кураторов, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. Так он прокомментировал слова украинского главы о готовности к выборам.

Политик отметил, что Зеленский оказался под двойным давлением — со стороны российской армии и требований США провести выборы. По словам Миронова, президент Украины теперь ищет способ легитимизировать свою власть.

Кровавый клоун ломает комедию и говорит, что он к ним готов. Готов к честным и свободным выборам? Ну, так проведи! Не держишься за власть? Ну, так уходи! Но нет, Зеленский тут же пеняет на США и европейцев, чтобы они помогли ему «обеспечить безопасность», — сказал Миронов.

Парламентарий уверен, что Зеленский сначала попытается добиться перемирия на фронте, а затем с помощью европейских покровителей проведет выборы, чтобы узаконить свои полномочия. Депутат подчеркнул, что без отставки действующей власти эти выборы будут нечестными, так как реальная оппозиция не сможет в них участвовать.

В заключение Миронов заявил, что «киевский режим должен быть ликвидирован». Только после этого, по его мнению, на Украине можно будет провести свободные выборы под международным контролем.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Зеленский меняет свою позицию по вопросу выборов в стране в попытке добиться гарантий безопасности от Соединенных Штатов после заявлений президента США Дональда Трампа о неизбежности российской победы. В издании отметили, что этот шаг похож на переговорную тактику.