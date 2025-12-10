Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 16:11

Миронов раскрыл тайное желание Зеленского

Миронов: Зеленский стремится удержать власть с помощью Европы

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский стремится сохранить власть при поддержке европейских кураторов, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. Так он прокомментировал слова украинского главы о готовности к выборам.

Политик отметил, что Зеленский оказался под двойным давлением — со стороны российской армии и требований США провести выборы. По словам Миронова, президент Украины теперь ищет способ легитимизировать свою власть.

Кровавый клоун ломает комедию и говорит, что он к ним готов. Готов к честным и свободным выборам? Ну, так проведи! Не держишься за власть? Ну, так уходи! Но нет, Зеленский тут же пеняет на США и европейцев, чтобы они помогли ему «обеспечить безопасность», — сказал Миронов.

Парламентарий уверен, что Зеленский сначала попытается добиться перемирия на фронте, а затем с помощью европейских покровителей проведет выборы, чтобы узаконить свои полномочия. Депутат подчеркнул, что без отставки действующей власти эти выборы будут нечестными, так как реальная оппозиция не сможет в них участвовать.

В заключение Миронов заявил, что «киевский режим должен быть ликвидирован». Только после этого, по его мнению, на Украине можно будет провести свободные выборы под международным контролем.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Зеленский меняет свою позицию по вопросу выборов в стране в попытке добиться гарантий безопасности от Соединенных Штатов после заявлений президента США Дональда Трампа о неизбежности российской победы. В издании отметили, что этот шаг похож на переговорную тактику.

Россия
Сергей Миронов
Украина
Владимир Зеленский
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки попал на видео: где он сейчас
Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.