Чиновники придумали хитрый способ прогуливать работу с помощью бумаги

Чиновники в китайской провинции Чжэцзян использовали распечатанные на бумаге фотографии лиц коллег для обмана системы контроля явки, сообщает South China Morning Post. Подобная уловка позволяла одному человеку отмечать присутствие на работе сразу нескольких сотрудников, пока один из «аферистов» не был выявлен с помощью камер видеонаблюдения.

Скандал стал достоянием общественности после жалобы гражданина по фамилии Ли, направленной в вышестоящие инстанции в октябре. Власти пообещали предоставить официальные результаты расследования данного инцидента до 31 декабря.

Ранее стюардесса авиакомпании «Россия» установила рекорд по количеству пропусков работы в 2025 году: из 247 рабочих дней она фактически присутствовала только на 38. Среди причин отсутствия были указаны больничные листы, отпуска, а также случай домогательств со стороны одного из коллег.

Кроме того, в Череповце экономист фанерно-мебельного комбината через суд добился восстановления в должности и взыскания с предприятия 580 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред и вынужденное отсутствие на работе после увольнения за игру в World of Tanks. В ходе разбирательства было установлено, что мужчина играл исключительно в перерывы и использовал для этого личный интернет, а не корпоративный.