02 декабря 2025 в 18:09

Российская бортпроводница установила рекорд по прогулам за год

Стюардесса авиакомпании «Россия» прогуляла 209 дней из 247 рабочих смен

Модель самолета авиакомпании «Россия» Модель самолета авиакомпании «Россия» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Стюардесса авиакомпании «Россия» установила рекорд по прогулам в 2025 году: из 247 рабочих дней она фактически отработала только 38, сообщает Telegram-канал Mash. Среди причин пропусков — больничные, отпуска и инцидент с сексуальным домогательством со стороны коллеги.

Как пишет источник, 50-летняя Дарья из Санкт-Петербурга работает в компании 26 лет, из них последние 22 года — в качестве бортпроводницы. За последние четыре года она пропустила 700 рабочих смен из 990. Позднее проверка службы безопасности авиакомпании показала, что Дарья искусственно чередовала отпуска и больничные, а также симулировала недомогание после инцидента с коллегой. Теперь решается вопрос об увольнении сотрудницы.

Ранее Гагаринский суд Москвы восстановил на работе продавщицу-консультанта сети «Лэтуаль»: женщину уволили после больничного. Суд признал действия компании незаконными, взыскал средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебные издержки. По данным суда, директор магазина публично унижал женщину в корпоративном чате и угрожал увольнением.

