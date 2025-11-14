Продавца «Лэтуаль» вернули на работу после незаконного увольнения Сотрудницу «Лэтуаль» вернули на работу и выплатили компенсацию после травли

Гагаринский суд Москвы восстановил на работе продавца-консультанта сети «Лэтуаль», которую вынудили уйти на больничный и стыдили за это в коллективе, сообщает РИА Новости. Суд признал увольнение незаконным и обязал работодателя выплатить сотруднице средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Приказ о прекращении трудового договора с истцом признан незаконным, она восстановлена на работе в ООО «Алькор и Ко», в ее пользу взыскан средний заработок за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда и судебные расходы, — говорится в сообщении.

По данным суда, в январе сотрудница ушла на больничный, после чего директор магазина в корпоративном чате пыталась пристыдить ее за публикацию фотографий в соцсетях, якобы показывающих, что она не больна. После выхода с больничного директор потребовала от нее уволиться по собственному желанию, угрожая внеочередной аттестацией и увольнением по статье.

Ранее арбитражные суды признали правомерным предоставление отпуска по уходу за ребенком сотруднику с первого дня работы. Несмотря на первоначальное решение суда Челябинской области о фиктивности оформления, апелляционная и кассационная инстанции поддержали работодателя: компания хотела нанять опытного специалиста, который заранее сообщил о своем отпуске.