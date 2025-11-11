Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:31

В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня

Россиянам подтвердили законность отпуска по уходу с первого дня на работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские арбитражные суды признали законным предоставление отпуска по уходу за ребенком для нового сотрудника с первого дня его работы, передает РИА Новости. Соответствующее дело предпринимателя Ивана Юртаева и Фонда пенсионного и социального страхования рассмотрели на Урале.

Фонд счел, что бизнесмен якобы незаконно подал документы на выплату 16 тысяч рублей пособия по уходу за ребенком с 5 по 31 мая 2023 года сварщику Павлу Филимонову. Сотрудник заступил на новое место работы также 5 мая. В итоге дело переросло в судебные разбирательства.

Арбитражный суд Челябинской области встал на сторону фонда и счел постановку на учет фиктивной. Однако суды апелляционной и кассационной инстанций опротестовали решение, отметив, что Юртаев был заинтересован в привлечении сотрудника с 25-летним стажем на место работника, который заранее сообщил о последующем увольнении.

Ранее в соцфонде России сообщили, что максимальный размер больничного пособия в следующем году увеличится до 6827,4 рубля в сутки по сравнению с текущим показателем в 5673,97 рубля. Согласно проекту бюджета СФР на предстоящие три года, ежедневная выплата вырастет на 1153,43 рубля.

суды
пособия
дети
работники
