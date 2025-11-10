Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году СФР: максимальные выплаты по больничным возрастут в 2026 году

Максимальный размер больничного пособия в следующем году увеличится до 6827,4 рубля в сутки по сравнению с текущим показателем в 5673,97 рубля, сообщили представители Социального фонда России в своем Telegram-канале. Согласно проекту бюджета СФР на предстоящие три года, ежедневная выплата вырастет на 1153,43 рубля.

Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тыс рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году — до 6827,4 рубля (сейчас — 5673,97 рубля), — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил о повышении минимальной выплаты по больничному листу в 2026 году в связи с ростом МРОТ. Парламентарий напомнил, что размер минимального размера оплаты труда в следующем году достигнет 27 093 рублей.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения РФ сообщили об отсутствии планируемых изменений в порядке оформления листов нетрудоспособности. В ведомстве опровергли распространяемую информацию о том, что отдельные заболевания перестанут считаться законным основанием для отсутствия на рабочем месте.