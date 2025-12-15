Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 17:27

Путин подписал законы о добровольных больничных и декретах для самозанятых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, предоставляющие самозанятым гражданам возможность получать оплачиваемые больничные и декретные выплаты. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года и будут действовать в рамках эксперимента до конца 2028 года на всей территории России.

Закон предусматривает добровольную уплату самозанятыми взносов на социальное страхование. Право на оплату больничного появится после шести месяцев регулярных взносов. Самозанятые смогут выбирать один из двух размеров ежемесячных взносов в Социальный фонд — 1344 или 1920 рублей. Первый вариант позволит рассчитывать на выплаты до 35 тыс. рублей в месяц, второй — до 50 тыс. рублей. Размер страховой суммы будет индексироваться в соответствии с ростом МРОТ.

Закон также предусматривает возможность единовременной оплаты взносов за несколько месяцев, но не более чем за 12. Размер декретных выплат будет зависеть от стажа, суммы взносов и срока их уплаты. Участвовать в добровольной системе страхования можно будет через мобильное приложение «Мой налог». Присоединиться к ней можно будет до 30 сентября 2027 года.

Ранее стало известно об освобождении матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов от наказания в виде обязательных работ. Также инициатива распространяется на родителей детей до трех лет.

Владимир Путин
законы
больничные
самозанятые
декрет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любимое блюдо мужа: готовлю говядину с грибами по-домашнему
В Госдуме готовят хорошие новости для добровольцев СВО
Сийярто разоблачил планы ЕС на Украину и пообещал помешать им
Педофилу-убийце скостили 2 года: экс-следователь спал с юными проститутками
Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыты жуткие детали убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.