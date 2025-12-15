Путин подписал законы о добровольных больничных и декретах для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, предоставляющие самозанятым гражданам возможность получать оплачиваемые больничные и декретные выплаты. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года и будут действовать в рамках эксперимента до конца 2028 года на всей территории России.

Закон предусматривает добровольную уплату самозанятыми взносов на социальное страхование. Право на оплату больничного появится после шести месяцев регулярных взносов. Самозанятые смогут выбирать один из двух размеров ежемесячных взносов в Социальный фонд — 1344 или 1920 рублей. Первый вариант позволит рассчитывать на выплаты до 35 тыс. рублей в месяц, второй — до 50 тыс. рублей. Размер страховой суммы будет индексироваться в соответствии с ростом МРОТ.

Закон также предусматривает возможность единовременной оплаты взносов за несколько месяцев, но не более чем за 12. Размер декретных выплат будет зависеть от стажа, суммы взносов и срока их уплаты. Участвовать в добровольной системе страхования можно будет через мобильное приложение «Мой налог». Присоединиться к ней можно будет до 30 сентября 2027 года.

Ранее стало известно об освобождении матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов от наказания в виде обязательных работ. Также инициатива распространяется на родителей детей до трех лет.