Матерей и одиноких отцов запретили наказывать обязательными работами Путин узаконил освобождение матерей от наказания в виде обязательных работ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от наказания в виде обязательных работ некоторых категорий граждан. Речь идет о матерях, одиноких отцах и опекунах детей-инвалидов. То же самое касается родителей детей до трех лет.

Закон расширит список лиц, к которым мера в виде обязательных работ не применяется. Прежде исключения делали для беременных женщин, матерей детей до 14 лет, а также инвалидов I/II групп и других категорий граждан. Соответствующие изменения вносятся в КоАП РФ и УИК России.

Закон призван поддержать семьи с детьми-инвалидами и маленькими детьми, чтобы у них была возможность ухаживать за ребенком. Инициатива дополняет существующий список лиц, к которым не применяется административный арест.

