Важный закон о работе коллекторов готовят в России ГД: коллекторам могут запретить передавать кредиты с просрочкой свыше 60 дней

Законопроект, запрещающий банкам передавать долги граждан коллекторам, если просрочка превышает 60 дней, готовится к первому чтению в Государственной думе, сообщает РБК. Инициатива, разработанная депутатом Ярославом Ниловым, уже прошла обсуждение в профильном комитете.

Согласно тексту законопроекта, предлагается полностью запретить уступку права требования по договору, где заемщиком выступает гражданин-потребитель, если на момент передачи долг просрочен более чем на 60 календарных дней. В течение же этих двух месяцев долг может быть передан коллекторам только с прямого согласия самого должника.

В пояснительной записке к документу указывается, что такие законодательные ограничения должны сбалансировать интересы кредиторов и заемщиков, повысить качество правоприменения и сократить число конфликтов.

Как пояснил операционный директор ПКО «Защита онлайн» Валерий Зоткин, 60 дней — это период, который считается ранней просрочкой, и многие финансовые организации передают долги агентствам позже. Однако, по его мнению, потенциальный закон может существенно изменить процесс взыскания. Если банки и МФО не успеют передать долг коллекторам в отведенный срок, им придется собственными силами заниматься работой с просроченной задолженностью.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о введении запрета на рекламные обзвоны в праздники. К ним также предложили отнести и звонки от коллекторов.