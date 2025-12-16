Депутат рассказала, сколько могут получить самзанятые за больничный Депутат Бессараб: выплаты за больничный самозанятым будут зависеть от страховки

Выплаты за больничный самозанятым будут зависеть от внесенной страховой суммы, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что такая возможность появится с 1 января 2026 года.

Выплачивать пособие будут только при взносах на протяжении шести месяцев в Социальный фонд. Взносы составляют 3,84% от страховых сумм. Страховые суммы на выбор – 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что при оплате 100% стажевой суммы заболевший самозанятый сможет рассчитывать на нее в полном объеме. По ее словам, при выплатах также будет учитываться рабочий стаж.

Ранее Бессараб рассказала, что с 2026 года максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком младше семи лет в России превысит 207 тыс. рублей в месяц. В текущем году этот показатель составлял немногим более 172 тыс. рублей.