Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 16:07

В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году

Депутат Леонов: размер выплат по больничным листам увеличат в 2026 году

Больничный лист Больничный лист Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Размер минимальной выплаты по больничному листу увеличат в 2026 году в связи с повышением МРОТ, заявил RT депутат Госдумы Сергей Леонов. Он напомнил, что последний показатель составит в следующем году 27 093 рубля.

Соответственно, размер минимальной выплаты по больничному также вырастет с 2026 года по сравнению с 2025 годом. Для расчета минимального размера пособия за один день больничного в 2026 году нужно взять 27 093 рубля и поделить сумму на количество календарных дней в календарном месяце, на который пришлись дни болезни, — объяснил Леонов.

Так, по его словам, в январе 2026 года минимальный дневной размер пособия по временной нетрудоспособности составит 873,97 рубля, то есть 27 093 рубля, поделенные на 31 день. Парламентарий уточнил, что такая выплата в расчете за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ.

Ранее юрист Мария Яковлева заявила, что максимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 6827,4 рубля. По ее словам, при расчете пособия учитывается весь официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы, но в пределах установленных лимитов.

выплаты
работа
депутаты
больничные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидец сообщил, где хотел приземлиться рухнувший в Дагестане вертолет
Мать четырех детей перепутала адрес и была застрелена
Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.