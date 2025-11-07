В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году Депутат Леонов: размер выплат по больничным листам увеличат в 2026 году

Размер минимальной выплаты по больничному листу увеличат в 2026 году в связи с повышением МРОТ, заявил RT депутат Госдумы Сергей Леонов. Он напомнил, что последний показатель составит в следующем году 27 093 рубля.

Соответственно, размер минимальной выплаты по больничному также вырастет с 2026 года по сравнению с 2025 годом. Для расчета минимального размера пособия за один день больничного в 2026 году нужно взять 27 093 рубля и поделить сумму на количество календарных дней в календарном месяце, на который пришлись дни болезни, — объяснил Леонов.

Так, по его словам, в январе 2026 года минимальный дневной размер пособия по временной нетрудоспособности составит 873,97 рубля, то есть 27 093 рубля, поделенные на 31 день. Парламентарий уточнил, что такая выплата в расчете за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ.

Ранее юрист Мария Яковлева заявила, что максимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 6827,4 рубля. По ее словам, при расчете пособия учитывается весь официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы, но в пределах установленных лимитов.