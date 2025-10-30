Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году

Максимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 6 827,4 рубля, рассказала NEWS.ru директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. По ее словам, при расчете пособия учитывается весь официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы, но в пределах установленных лимитов.

При расчете больничных учитывается весь белый заработок, с которого уплачивались страховые взносы, но не выше установленного лимита — предельная база составит 2 225 000 рублей за 2024 год и 2 759 000 рублей за 2025 год. Таким образом, максимальный среднедневной заработок в 2026 году не превысит 6 827 рублей 40 копеек. Все, что выше этой суммы, в расчет пособия не войдет, — сказала Яковлева.

По словам эксперта, формула расчета останется прежней: среднедневной заработок за два предыдущих календарных года (для больничных, открытых в 2026 году, это 2024 и 2025 годы) умножается на процент, зависящий от страхового стажа, и на количество дней нетрудоспособности.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году россияне со средней зарплатой будут получать за день больничного свыше 1,9 тыс. рублей. По его словам, минимальный дневной заработок составит 890,73 рубля при МРОТ в 27 093 рубля.