29 октября 2025 в 20:12

Раскрыты суммы больничного в 2026 году

Экономист Балынин: один день больничного в 2026 году составит 1,9 тысячи рублей

Больничный лист Больничный лист Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В 2026 году россияне со средней зарплатой будут получать за день больничного свыше 1,9 тыс. рублей, сообщил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что сумма выплаты зависит от среднего заработка за два предыдущих года.

В расчет включается не более предельной базы страховых взносов: в 2024 году — 2,225 млн рублей, в 2025 году — 2,759 млн рублей. Чтобы вычислить средний дневной заработок, общую сумму делят на 730, — объяснил экономист.

Балынин отметил, что минимальный дневной заработок в 2026 году составит 890,73 рубля при МРОТ в 27 093 рубля. Если доход сотрудника ниже, применяется эта сумма. Затем результат корректируется с учетом трудового стажа: при стаже менее пяти лет — 60%, от пяти до восьми лет — 80%, восемь лет и более — 100%. Минимальный дневной размер пособия составит 903,10 рубля в месяц с 30 днями, 967,61 рубля — в феврале и 873,97 рубля — в месяце с 31 днем.

Если средний доход за 2024–2025 годы достигнет 100 тыс. рублей, дневной заработок составит 3190 рублей, уточнил эксперт. Таким образом, за один день больничного при стаже до пяти лет выплатят 1914 рублей, при стаже от пяти до восьми лет — 2552 рубля, а при восьмилетнем и более — 3190 рублей.

За 11 дней больничного получится 35 092 рубля при стаже восемь лет и более, 28 074 рубля — при пяти — восьми годах, 21 055 рублей — при стаже до пяти лет, — объяснил Балынин.

Ранее стало известно, что не менее 923 тыс. самозанятых граждан России получают пенсионные выплаты. Большинству из них выплаты назначены по старости, остальные получают пенсию по инвалидности или в связи с утратой кормильца.

работа
выплаты
больничные
Россия
