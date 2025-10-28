Минтруд озвучил количество самозанятых россиян, получающих пенсию

Не менее 923 тыс. самозанятых граждан России получают пенсионные выплаты, сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда Андрей Пудов. Большинству из них выплаты назначены по старости, остальные получают пенсию по инвалидности или в связи с утратой кормильца, передает РИА Новости.

923 тыс. — численность лиц, которым назначена пенсия. Ну там с лишним, — говорится в заявлении.

Ранее Совет Федерации предложил правительству завершить эксперимент с налоговым режимом для самозанятых к 2026 году. Соответствующее положение содержится в постановлении верхней палаты парламента, документ был принят по итогам выступления министра экономического развития Максима Решетникова.

Кроме того, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что основной проблемой спецрежима для самозанятых является риск его использования компаниями для маскировки реальных трудовых отношений. Парламентарий считает необходимым планомерно и поэтапно преобразовывать данную ситуацию, сохраняя установленные гарантии.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что с 2026 года самозанятые граждане получат право на оплачиваемые больничные. Для этого им потребуется застраховаться в Социальном фонде и осуществлять регулярные ежемесячные взносы.