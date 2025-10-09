Самозанятые впервые смогут оформлять больничные

С 2026 года самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные, заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, для этого нужно будет застраховаться в Социальном фонде и перечислять туда взносы ежемесячно.

Со следующего года самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности, — сказал Мишустин.

Председатель правительства отметил, что максимальным размером больничного можно выбрать 35 или 50 тыс. рублей. Конкретная сумма будет определяться на основе стажа и ряда других параметров, добавил он.

Ранее депутат Госдумы (фракция КПРФ) Артем Прокофьев заявил, что режим самозанятости необходимо сохранить и после 2028 года. По его мнению, это является простым и легальным способом заработка для миллионов граждан. Парламентарий отметил, что на данный момент в России свыше 14,3 млн самозанятых.

До этого сообщалось, что российские власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года. Эксперимент, начатый в 2019 году, завершится через три года, и пока условия налогообложения будут прежними.