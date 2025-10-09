В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми Режим работы и налогообложения самозанятых в России не будут менять до 2028 года

Российские власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года, заявили РИА Новости в пресс-службе Кабмина РФ. Там отметили, что эксперимент, начатый в 2019 году, завершится через три года, и пока условия налогообложения будут прежними.

Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019-го и завершится в 2028 году, — уточнили в правительстве.

Сейчас для самозанятых граждан РФ, которые зарабатывают не более 2,4 млн рублей в год, действует ставка налога на профессиональный доход от физлиц в размере 4%, а также 6% с доходов от юрлиц или ИП. Рассмотреть возможность завершения эксперимента уже в 2026 году правительству рекомендовал Совет Федерации.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых граждан постепенно близится к завершению, и обсуждение новой конструкции необходимо начинать уже сейчас. Одновременно с этим предлагается разработать дополнительные меры против недобросовестных работодателей, которые используют найм самозанятых для занижения налоговой базы НДФЛ.

До этого Федеральная налоговая служба запустила опрос, чтобы изучить мнение самозанятых о справедливой ставке налога на профессиональный доход. Респондентам предложили выбрать из 11 вариантов ставки — от 0 до более чем 20%. Отдельный раздел вопросов посвящен тому, почему граждане остановились именно на этом режиме.