Важное изменение для самозанятых готовят к следующему году

Важное изменение для самозанятых готовят к следующему году Совфед: налоговый эксперимент для самозанятых могут завершить в следующем году

Совет Федерации предложил правительству завершить эксперимент с налоговым режимом для самозанятых к 2026 году. Соответствующее положение содержится в постановлении верхней палаты парламента, документ был принят по итогам выступления министра экономического развития Максима Решетникова.

В постановлении «О текущем состоянии экономики и ключевых задачах социально-экономического развития» содержится поручение кабмину проанализировать результаты применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». На основе этой оценки правительству рекомендовано рассмотреть возможность завершения эксперимента в 2026 году.

Одновременно с этим предлагается разработать дополнительные меры против недобросовестных работодателей, которые используют найм самозанятых для занижения налоговой базы НДФЛ. Решетников уже подчеркивал необходимость борьбы с мимикрией трудовых отношений.

Выслушав информацию министра экономического развития РФ о текущем состоянии экономики, предложить правительству России: оценить результаты эксперимента по внедрению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По итогам анализа рассмотреть возможность окончания эксперимента в 2026 году, — указано в документе.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» доступен физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые не используют наемный труд и не имеют работодателя. Предлагаемые изменения направлены на совершенствование системы налогообложения и предотвращение схем ухода от налогов.

Ранее Федеральная налоговая служба изучает мнение самозанятых о справедливой ставке налога на профессиональный доход, следует из опроса на сайте «Мой налог». Ведомство также поинтересовалось, какие изменения могли бы сделать режим НПД более привлекательным.