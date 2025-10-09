Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 04:50

Важное изменение для самозанятых готовят к следующему году

Совфед: налоговый эксперимент для самозанятых могут завершить в следующем году

Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Совет Федерации предложил правительству завершить эксперимент с налоговым режимом для самозанятых к 2026 году. Соответствующее положение содержится в постановлении верхней палаты парламента, документ был принят по итогам выступления министра экономического развития Максима Решетникова.

В постановлении «О текущем состоянии экономики и ключевых задачах социально-экономического развития» содержится поручение кабмину проанализировать результаты применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». На основе этой оценки правительству рекомендовано рассмотреть возможность завершения эксперимента в 2026 году.

Одновременно с этим предлагается разработать дополнительные меры против недобросовестных работодателей, которые используют найм самозанятых для занижения налоговой базы НДФЛ. Решетников уже подчеркивал необходимость борьбы с мимикрией трудовых отношений.

Выслушав информацию министра экономического развития РФ о текущем состоянии экономики, предложить правительству России: оценить результаты эксперимента по внедрению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По итогам анализа рассмотреть возможность окончания эксперимента в 2026 году, — указано в документе.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» доступен физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые не используют наемный труд и не имеют работодателя. Предлагаемые изменения направлены на совершенствование системы налогообложения и предотвращение схем ухода от налогов.

Ранее Федеральная налоговая служба изучает мнение самозанятых о справедливой ставке налога на профессиональный доход, следует из опроса на сайте «Мой налог». Ведомство также поинтересовалось, какие изменения могли бы сделать режим НПД более привлекательным.

самозанятые
Совет Федерации
налоги
отмены
