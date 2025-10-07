Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 15:16

Налоговики предложили самозанятым назвать оптимальную налоговую ставку

ФНС проводит опрос среди самозанятых о справедливой ставке налога на профдоход

Федеральная налоговая служба изучает мнение самозанятых о справедливой ставке налога на профессиональный доход, следует из опроса на сайте «Мой налог». Ведомство также поинтересовалось, какие изменения могли бы сделать режим НПД более привлекательным.

Участникам предложили выбрать из 11 вариантов ставки — от 0 до более чем 20 процентов. Также им задали вопрос, как они поступят, если налоги станут для них слишком обременительными: будут ли уходить в тень, искать работу по найму, переходить на другой режим или вовсе прекращать деятельность.

Отдельный раздел вопросов посвящен тому, почему граждане остановились именно на этом режиме. Респондентам предлагается указать факторы, ставшие ключевыми при выборе: например, автоматическое начисление налога, отсутствие необходимости сдавать отчетность или относительно невысокие ставки.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков признался, что не поддерживает идею о введении «налога на тунеядство». Он отметил, что речь идет о внутреннем ощущении.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что повышение НДС до 22% может способствовать росту инфляции на 1%. Политик при этом отметил, что такой сценарий развития событий учтен в прогнозах индексации заработных плат и пособий.

