Министр труда честно ответил на вопрос о «налоге на тунеядство» Котяков не поддержал инициативу введения «налога на тунеядство»

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков признался, что не поддерживает идею о введении «налога на тунеядство». По его словам, которые приводит РБК, речь идет о внутреннем ощущении.

Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю, — отметил он.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что неработающих россиян следует обязать самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование. Она отметила, что речь может идти о небольшой сумме — например, о 45 тыс. рублей в год.

Также стало известно, что большинство россиян (59%) выступили против введения налога на тунеядство, однако каждый третий опрошенный поддержал такую идею. Меньше всего введения такой меры хотят зумеры (19%), а больше всего — люди старше 55 лет (58%).

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что возрождение налога на тунеядство является пережитком прошлого. Она отметила, что в советское время существовали специальные комиссии, которые следили за тем, чтобы граждане не проводили время без дела.