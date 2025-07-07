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07 июля 2025 в 13:01

Стало известно, как россияне относятся к налогу на тунеядство

ВЦИОМ: 59% россиян выступили против введения налога на тунеядство

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (59%) выступили против введения налога на тунеядство, однако каждый третий опрошенный поддержал такую идею, говорится в результатах опроса ВЦИОМа. Меньше всего введения такой меры хотят зумеры (19%), а больше всего — люди старше 55 лет (58%).

В ходе июньского опроса большинство россиян также заявили, что будь у них возможность не работать, они бы от такой возможности отказались. Полученные данные еще раз свидетельствуют, что в России сложилось особое отношение к труду, — говорится в исследовании.

Также 45% опрошенных хотели, чтобы в России приняли закон, который бы строго наказывал тунеядцев, как было в Советском Союзе. Такую идею поддержали 52% неработающих граждан, но трудоустроенные респонденты высказались с меньшей охотой — лишь 41%.

Ранее другой опрос ВЦИОМа показал, что большинство жителей России (45%) видят идеальную семью с двумя детьми. Основными факторами, влияющими на решение о рождении ребенка, респонденты назвали материальное благосостояние семьи (79%) и общую экономическую ситуацию в стране (39%).

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