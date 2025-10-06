В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС Матвиенко призвала обязать неработающих платить по 45 тыс. рублей в год за ОМС

Неработающих россиян следует обязать самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Она отметила, что речь может идти о небольшой сумме — например, о 45 тыс. рублей в год, передает РИА Новости.

Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку? — задалась Матвиенко вопросом.

Ранее заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве России Хвича Харчилава заявил, что правительство предложило поправки, которые позволят регионам передавать полномочия страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС. По его словам, это может кардинально изменить работу системы обязательного медстрахования. Например, это создает предпосылки для централизации управления в руках госфонда.