Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 19:32

«Выглядит странно»: Воробьев одобрил идею о платном ОМС для неработающих

Губернатор Воробьев поддержал идею о платном ОМС для неработающих россиян

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался в поддержку предложения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении обязательных страховых взносов на медицинское обслуживание для неработающих граждан трудоспособного возраста. В беседе с РИА Новости руководитель пояснил, что областной бюджет несет значительные расходы на финансирование ОМС для лиц трудоспособного возраста.

Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в семь утра, идет в офис или на завод. По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально, — указал глава региона.

В 2025 году, по данным Воробьева, на финансирование ОМС для лиц трудоспособного возраста в Подмосковье направлено около 69 млрд рублей, из которых 18,1 млрд рублей пошли на медицинское обслуживание официально неработающих жителей.

Ранее депутат Сергей Миронов раскритиковал предложение Валентины Матвиенко о введении обязательных платежей за медицинское страхование для безработных граждан. По его мнению, данная инициатива нарушает конституционные нормы и противоречит принципам социального государства. Политик указал, что население России уже ежегодно расходует не менее 1,5 трлн рублей на медицинские услуги.

ОМС
Андрей Воробьев
Московская область
неработающие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров предупредил Евросоюз о «конце свободного интернета»
Мелания Трамп помогла вернуться с Украины ребенку из России
Российский хоккеист вошел в топ-30 лучших игроков НХЛ
В России раскрыли, каким оружием Москва намерена сдерживать агрессию ЕС
Дожди, первый снег, заморозки: новый прогноз погоды на октябрь в Москве
В парламенте Азербайджана раскрыли, кто заинтересован в коридоре «Север-Юг»
Воевавшего за Россию узбека осудили на родине
ГАИ в Москве выйдет «поохотиться» на самокатчиков
Куда сходить в Москве в выходные 11-12 октября: реконструкторы и винтаж
Хинштейн показал кадры с парада в КНДР с участием героев курской операции
Россияне в два раза чаще стали бронировать необычный вид туризма
Взрыв гранаты в доме под Волгоградом привел к страшной трагедии
Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе
Зрителей спектакля в Челябинске пришлось эвакуировать из театра
«Санаторий» для расчленителя Соколова, блэкаут в Киеве: что будет дальше
Связь с Украиной, мнение об СВО, новые фильмы: как живет актер Бондаренко
Западные СМИ рассказали о «ненадежном» положении Европы из-за Украины
«Мне угрожали»: журналистка из США объяснила причину переезда в Россию
Украинский город лишился отопления на несколько недель
Фанат напал на Билли Айлиш во время выступления
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.