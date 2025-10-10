«Выглядит странно»: Воробьев одобрил идею о платном ОМС для неработающих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался в поддержку предложения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении обязательных страховых взносов на медицинское обслуживание для неработающих граждан трудоспособного возраста. В беседе с РИА Новости руководитель пояснил, что областной бюджет несет значительные расходы на финансирование ОМС для лиц трудоспособного возраста.

Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в семь утра, идет в офис или на завод. По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально, — указал глава региона.

В 2025 году, по данным Воробьева, на финансирование ОМС для лиц трудоспособного возраста в Подмосковье направлено около 69 млрд рублей, из которых 18,1 млрд рублей пошли на медицинское обслуживание официально неработающих жителей.

Ранее депутат Сергей Миронов раскритиковал предложение Валентины Матвиенко о введении обязательных платежей за медицинское страхование для безработных граждан. По его мнению, данная инициатива нарушает конституционные нормы и противоречит принципам социального государства. Политик указал, что население России уже ежегодно расходует не менее 1,5 трлн рублей на медицинские услуги.