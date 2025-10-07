Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 21:17

В Госдуме раскритиковали идею Матвиенко о платном ОМС для безработных

Миронов: идея сделать ОМС платным для безработных противоречит Конституции

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать безработных россиян самостоятельно оплачивать медицинское страхование противоречит Конституции и ставит под сомнение социальную направленность государства, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, люди и так тратят не менее 1,5 трлн рублей в год на медицинские услуги.

Напомню, что 41-я статья Конституции гарантирует бесплатную медпомощь безо всяких условий. И не случайно у нас система государственного медстрахования называется обязательной, — отметил парламентарий.

Миронов добавил, что переводить на платную медицинскую помощь следует не россиян, а трудовых мигрантов и их семьи. По его мнению, они не должны лечиться бесплатно.

Ранее Матвиенко предложила обязать неработающих россиян самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование. По ее словам, сумма может быть небольшой — порядка 45 тыс. рублей в год. Она добавила, что в Москве насчитывается около 700 тыс. неработающих граждан.

Сергей Миронов
ОМС
Валентина Матвиенко
страховки
