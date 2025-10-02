Россиянам объяснили, что изменится с новым законом об ОМС Экономист Харчилава: регионам разрешат отказаться от страховщиков в системе ОМС

Правительство РФ предложило поправки, которые позволят регионам передавать полномочия страховых медорганизаций территориальным фондам ОМС, что может кардинально изменить работу системы обязательного медстрахования, заявил NEWS.ru заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Хвича Харчилава. По его словам, это создает предпосылки для централизации управления в руках госфонда.

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки в ФЗ-326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», которые наделяют власти регионов правом передавать функции медицинских страховщиков территориальным фондам ОМС. Если поправки будут приняты, возможна централизация функций по управлению средствами в одних руках — у фонда, что устранит посредников, а страховщики смогут частично или полностью выйти из системы ОМС, но юридически их роль пока не отменяется в полном объеме, — пояснил Харчилава.

Он отметил, что в текущей модели страховщики выступают критически важным посредником между пациентами, клиниками и государством, разрешая споры и стимулируя качество услуг. По словам Харчилавы, потеряв часть бизнеса в ОМС, компании будут вынуждены активнее развивать коммерческие направления. Экономист добавил, что это может привести к росту конкуренции на рынке ДМС, появлению новых, более привлекательных страховых продуктов и, как следствие, к увеличению его доступности для населения.

Страховые компании в системе ОМС выполняют ряд ключевых функций: заключение договоров с медорганизациями, контроль их исполнения, формирование реестров оказанных медуслуг по застрахованным лицам, организация и контроль территориального бюджета ОМС. Эти функции подчеркивают роль компаний как посредников, которые обеспечивают связь между пациентами, медучреждениями и фондами, стимулируют контроль за качеством и рациональным использованием средств. Уход страховых из системы ОМС может стимулировать их активнее развивать ДМС. Снижение функций повысит интерес страховщиков к развитию добровольного медстрахования как прибыльного сегмента. Можно ожидать роста конкуренции и улучшение продуктов ДМС, — резюмировал Харчилава.

