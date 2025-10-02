В России могут включить посещение психотерапевта в диспансеризацию по ОМС

Посещение психотерапевта следует включить в программу диспансеризации по полису ОМС, заявил NEWS.ru руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович. По его мнению, это поможет выявлять проблемы ментального здоровья на ранних стадиях.

Считаю, что посещение психотерапевта должно быть включено в диспансеризацию по ОМС. В наше время в этом нет ничего зазорного. Общественные деятели должны подавать пример. Вот как только включат [в ОМС], я первый пойду, потому что знаю, что мне там по всем пунктам поставят пятерку. Психотерапевт должен быть таким же обязательным специалистом, как кардиолог или невролог, и проводить тесты на определение уровня тревоги, депрессии, эмоционального выгорания и так далее. Обращение с подобной инициативой мы направим в Минздрав, — пояснил Малинкович.

Ранее депутат Госдумы Бадма Башанкаев заявил, что работодателей, которые заботятся о здоровье своих сотрудников, надо поощрять. При этом, по его словам, если на предприятии не проходит диспансеризация работников, то социальный налог для него следует повысить.