В ГД рассказали, как повысить заботу о здоровье сотрудников предприятий Депутат Башанкаев призвал поощрять заботящиеся о своих сотрудниках предприятия

Работодателей, которые заботятся о здоровье своих сотрудников, надо поощрять, заявил депутат Госдумы Бадма Башанкаев. По его словам, переданным «Парламентской газетой», при этом, если на предприятии не проходит диспансеризация работников, то социальный налог для него следует повысить.

Суть предложения в том, что, если вы ответственный руководитель и условно 90% ваших сотрудников прошли диспансеризацию, а мы можем проверить это по сверкам документов, то такому работодателю нужна поддержка разного плана, — сообщил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых отгула в год для диспансеризации. Он напомнил, что работодателю нельзя увольнять подобных сотрудников или отказывать в найме именно из-за возраста.