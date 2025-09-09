Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме раскрыли, какие льготы положены предпенсионерам

Депутат Говырин: предпенсионеры имеют право на два отгула для диспансеризации

Предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых отгула в год для диспансеризации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он напомнил, что работодателю нельзя увольнять подобных сотрудников или отказывать в найме именно из-за возраста.

В России предпенсионерами считаются те, кому до выхода на пенсию по старости осталось не более пяти лет. Для этой категории установлены особые гарантии. Работодателю запрещено отказывать в приеме на работу или увольнять сотрудника именно из-за его возраста: за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. Предпенсионеры имеют право раз в год взять два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации, — сказал Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что предпенсионеры при потере работы получают повышенное пособие по безработице. По его словам, данная категория граждан имеет право пройти бесплатное переобучение через службы занятости.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что россиянам пора начать самим думать, на что им придется жить в старости. По его словам, нередко возникают ситуации, когда из-за неофициальной работы гражданину не платят пенсионные взносы и не начисляют страховые баллы.

