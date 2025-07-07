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07 июля 2025 в 13:51

«Пережиток прошлого»: в Госдуме высказались о введении налога на тунеядство

Депутат Бессараб назвала пережитком прошлого возрождение налога на тунеядство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Возрождение налога на тунеядство является пережитком прошлого, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что в советское время существовали специальные комиссии, которые следили за тем, чтобы граждане не проводили время без дела.

В советское время ходили комиссии, смотрели по залам кинотеатров, по паркам, чтобы люди просто так бесцельно не прогуливались в будние дни и чтобы не допускать так называемого тунеядства. Я думаю, что мы уже пережили это. С учетом того, что у нас произошли структурные изменения государственного строя, сейчас переживать по поводу введения так называемых налогов на тунеядство или каких-то штрафов за отсутствие работы не приходится, — пояснила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что современное общество предоставляет человеку свободу выбора — работать или нет. По ее словам, в свою очередь и государство не обязано поддерживать тех, кто не трудится без уважительной причины.

Человек может распоряжаться своим временем по своему усмотрению. Не хочет работать — нужно учитывать, что пособие выплачивается далеко не во всех случаях. Если нулевой доход сопряжен не с уважительной причиной, то тогда от государства пособия ожидать не следует. Вместе с тем и наказания за тунеядство ожидать не следует. Это дело каждого — трудиться, зарабатывать деньги или сидеть дома, ничего не делать и решать для себя вопросы, как обеспечить свое существование, — резюмировала Бессараб.

Ранее стало известно, что большинство россиян (59%) выступили против введения налога на тунеядство, однако каждый третий опрошенный поддержал такую идею. Меньше всего введения такой меры хотят зумеры (19%), а больше всего — люди старше 55 лет (58%).

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