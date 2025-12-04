Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 10:52

Раскрыты самые востребованные профессии в России через семь лет

Минтруд: через семь лет в России будут востребованы швеи, слесари и сварщики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В течение следующих семи лет самыми востребованными профессиями в России будут швеи, сварщики, слесари и механизаторы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтруд РФ. Также сохранится значительный спрос на средний медицинский персонал и на высококвалифицированных специалистов — инженеров, IT-специалистов, врачей, педагогов и ученых.

По данным нового прогноза, в течение следующих семи лет российской экономике потребуется заместить примерно 12,2 млн работников, которые выйдут на пенсию или покинут рынок труда. Прогноз, разработанный на основе опроса 330 тыс. работодателей и экспертных оценок, ляжет в основу планирования приема в вузы и колледжи, а также для реализации национального проекта «Кадры». Власти признают, что в условиях демографических сложностей одной лишь переориентации молодежи на рабочие профессии будет недостаточно. Параллельно необходимо активнее работать над повышением производительности труда в экономике.

Ранее сообщалось, что сварщику предлагается 207 тыс. рублей, водителю — 204 тыс., агенту по недвижимости — 181 тыс. Самые низкие зарплаты предлагаются дворникам, уборщикам, воспитателям, учителям и охранникам.

