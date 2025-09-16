Как встать на учет на биржу и получить пособие по безработице в 2025 году

Россия продемонстрировала рекордно низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки» (G20). В июне показатель снизился до 2,2%. Тем не менее для тысяч россиян вопрос поиска работы является актуальным. NEWS.ru рассказывает, как в этом может помочь биржа труда и какие льготы и пособия полагаются безработным в 2025 году.

Кто имеет право встать на биржу труда

Официально признанным безработным в России считается только тот, кого служба занятости поставила на учет. Встать на биржу труда может трудоспособный человек без источников дохода, который ищет работу и готов к ней приступить.

Чтобы зарегистрироваться на бирже труда и получить статус безработного, необходимо соответствовать следующим критериям:

быть совершеннолетним и трудоспособным;

не иметь официального места работы и заключенного трудового договора;

не состоять в статусе индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого (постановка на учет возможна только после закрытия ИП или самозанятости);

не быть студентом очной формы обучения;

не получать пенсию по старости или за выслугу лет;

активно искать работу и быть готовым ее принять.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем вставать на биржу труда

Во-первых, зарегистрированные безработные получают ежемесячные выплаты — пособие по безработице. Во-вторых, в центре занятости им предлагают вакансии, подходящие по опыту, образованию и навыкам. Даже для тех, кто привык искать работу самостоятельно, такая опция явно не будет лишней.

В-третьих, в рамках госпрограмм безработные могут освоить новую профессию (можно, например, стать кондитером, флористом или мастером маникюра) или повысить свою квалификацию. Обучение бесплатное и длится от 1–2 месяцев до полугода. При этом на время учебы пособие по безработице продолжат выплачивать.

Кроме того, статус безработного дает право на дополнительные льготы, например, компенсацию расходов за пользование общественным транспортом, а также возможность заключения социального контракта для открытия собственного дела, говорит NEWS.ru член совета московского областного отделения Ассоциации юристов России, зампред коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.

Как рассчитывается размер пособия по безработице

Размер пособия по безработице зависит от стажа, размера предыдущего заработка и причины увольнения. Людям предпенсионного возраста в первые три месяца выплачивается 75% от среднего заработка, в следующие три месяца — 60%, а при продлении срока — 45%, рассказывает Даниил Черных-Аипов.

Для определения среднего заработка в расчет берутся три месяца, предшествующие месяцу увольнения. При этом установлены максимальная и минимальная сумма пособий, и данный лимит ежегодно индексируют. В 2025 году максимальный размер пособия по безработице составляет 15043,78 рубля в первые три месяца и 5880 рублей в последующие три. Минимальная сумма ― 1764,05 рубля в месяц (в прошлом году эти показатели составляли в пределах 13738,61 и 1611 рублей соответственно).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стандартное пособие получают безработные, проработавшие не менее 26 недель за последние 12 месяцев и вставшие на учет в течение года после увольнения. Тем, кто не имел официального трудового стажа или работал менее 26 недель в течение предшествующего года, предусмотрена минимальная выплата — 1764 рубля — в течение трех месяцев. К этой же категории относят безработных, которых уволили за нарушение дисциплины.

В целом пособие выплачивается в течение шести месяцев, если, конечно, человек не найдет работу раньше.

Что еще нужно знать тем, кто встал на биржу труда

Статус безработного налагает серьезные обязательства. Граждане должны регулярно отмечаться в центре занятости, посещать предлагаемые собеседования, не отказываться от подходящей работы более двух раз, сообщать о любых изменениях в своем статусе, перечисляет Черных-Аипов. Нарушение этих условий может привести к снятию с учета и прекращению выплат, предупреждает юрист.

С 2025 года вступили в силу обновленные нормы закона о занятости населения, согласно которым для признания гражданина безработным он должен пройти профилирование, напоминает NEWS.ru доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова.

«Бесплатное профессиональное переобучение может также предоставляться безработным предпенсионерам, которые, помимо этого, могут рассчитывать и на другие дополнительные льготы», — отмечает эксперт.

Как подать заявление на биржу труда

Зарегистрироваться на бирже труда можно как онлайн, так и офлайн, продолжает Храмова. В обоих случаях потребуется предоставить стандартный набор документов, в него входит:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

паспорт;

трудовая книжка, если нужно подтвердить стаж до 2020 года, для более позднего периода достаточно данных из электронного реестра;

справка с последнего места работы, в которой указан средний заработок за последние три месяца (если претендуете на пособие);

реквизиты счета для зачисления пособия по безработице;

военный билет (при наличии);

диплом или аттестат, подтверждающий получение образования (при наличии).

С этими документами можно прийти в один из центров занятости или МФЦ вашего города. Дальше заполнить заявление о постановке на учет. В течение 11 дней вам могут предлагать вакансии через платформу «Работа в России» (если вы не зарегистрированы на ней, вам помогут это сделать), а также будут проверять ваши документы. Если за это время вы не устроитесь на работу, вам присвоят статус безработного.

На портале «Работа России» можно зарегистрироваться через аккаунт на «Госуслугах». Там необходимо создать резюме, в котором указать личные данные, информацию об опыте работы, образовании и желаемой позиции. После одобрения резюме (обычно в течение суток) вы сможете изучать актуальные вакансии, связываться с работодателями и записываться на собеседования онлайн, а также узнавать об обучении и о переквалификации.

