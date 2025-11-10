Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 13:34

Влад Кадони остался без работы из-за болезни

Кадони признался, что оставил съемки из-за проблем со здоровьем

Влад Кадони Влад Кадони Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Бывший ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони оставил съемки из-за проблем со здоровьем. В программе НТВ «Звезды сошлись» он рассказал, что с трудом может ходить, сидеть и даже лежать. Кадони отметил, что проблемы начались в 2020 году, а с тех пор он пережил две операции на позвоночнике.

С одной стороны, благо случилось со мной. В 2020-м я переболел коронавирусом, и с тех пор, а сейчас 2025 год, я больше не болел ни дня! <…> Мой иммунитет отвергает все на свете. А вот второе разделило мою жизнь на до и после, — поделился он.

По словам знаменитости, проблема никогда не решится. При этом, отметил Кадони, варианты лечения у всех врачей разные, но бесперспективные. По информации НТВ, телеведущий страдает от кокцигодинии — боли в копчике.

Ранее бывшая участница «Дома-2» Дарья Лымарь рассказала, как пережила изнасилование на первом свидании с массажистом. Мужчина угрожал ей, что порежет и скормит останки девушки собаке.

Экс-участница «Дома-2» Полина Малинина была найдена в августе мертвой в Нижнем Новгороде. Женщину обнаружили в квартире спустя три дня после того, как она прекратила выходить на связь с близкими.

