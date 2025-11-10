Влад Кадони остался без работы из-за болезни

Бывший ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони оставил съемки из-за проблем со здоровьем. В программе НТВ «Звезды сошлись» он рассказал, что с трудом может ходить, сидеть и даже лежать. Кадони отметил, что проблемы начались в 2020 году, а с тех пор он пережил две операции на позвоночнике.

С одной стороны, благо случилось со мной. В 2020-м я переболел коронавирусом, и с тех пор, а сейчас 2025 год, я больше не болел ни дня! <…> Мой иммунитет отвергает все на свете. А вот второе разделило мою жизнь на до и после, — поделился он.

По словам знаменитости, проблема никогда не решится. При этом, отметил Кадони, варианты лечения у всех врачей разные, но бесперспективные. По информации НТВ, телеведущий страдает от кокцигодинии — боли в копчике.

