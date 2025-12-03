Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»

E1.RU: экс-участница «Дома-2» Шевцова снимала на видео утехи с любовниками

Избрание меры пресечения Яне Шевцовой, обвиняемой в крупном мошенничестве, в Верх-Исетском районном суде Избрание меры пресечения Яне Шевцовой, обвиняемой в крупном мошенничестве, в Верх-Исетском районном суде Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
У экс-участницы шоу «Дом-2» и бывшей возлюбленной рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Яны Шевцовой, осужденной за мошенничество, в квартире стояли камеры, на которые она записывала происходящее в спальне, сообщает E1.RU со ссылкой на источник. По его данным, на суде подруга девушки рассказывала, что к той приходили «любовники, клиенты».

На заседании выступала подруга Яны, которая рассказала, что Яна записывала и происходящее в собственной спальне, в том числе когда к ней приходили любовники, клиенты. Эти интимные видео девушка хранила и показывала подругам, — сказал источник.

Ранее Шевцова была приговорена к пяти годам колонии за крупное мошенничество в Екатеринбурге. Отмечалось, что она обманом выманила у бывшего парня свыше 23 млн рублей, соврав ему о беременности. Для подтверждения своих слов фигурантка отправляла мужчине фотографии неизвестного младенца в реанимации, которые заранее сохранила на телефоне, утверждая, что это их общий больной ребенок.

