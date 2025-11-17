Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Звезда «Дома-2» призналась, как шоу повлияло на ее музыкальную карьеру

Певица Ольга Солнце заявила, что шоу «Дом-2» испортило ее музыкальную карьеру

Ольга Николаева (Солнце) Ольга Николаева (Солнце) Фото: Социальные сети
Певица Ольга Солнце (настоящее имя — Ольга Николаева) заявила в беседе с «Леди Mail», что участие в «Доме-2» сильно помешало ей в построении музыкальной карьеры. Как призналась экс-участница шоу, из-за этого ее песни неоднократно отказывались брать в эфир на радиостанциях.

Когда я ушла с проекта и начала еще активнее строить свою музыкальную карьеру, мне регулярно отказывали в ротациях на радио с формулировкой, дословно: «Песня хорошая, но мы ее не возьмем, потому что вы из „Дома-2“». Это было ужасно, — рассказала Солнце.

Она добавила, что пошла на шоу, чтобы продвинуть себя как музыканта, монетизировать творчество и получить народную любовь. А в результате, по ее словам, многие радиостанции из-за этого отказывались от сотрудничества.

Ранее звезда «Дома-2» Антон Гусев назвал причиной расставания со своей женой и коллегой Викторией Романец возникшие в семье конфликты. По его словам, главной проблемой в браке оказалось злоупотребление супругой алкоголем.

