Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 14:34

Звезда «Дома-2» раскрыл причины развода с женой

Антон Гусев назвал алкоголизм причиной развода с Викторией Романец

Антон Гусев Антон Гусев Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Звезда «Дома-2» Антон Гусев назвал причиной расставания со своей женой и коллегой Викторией Романец возникшие в семье конфликты, сообщает YouTube-канал «Амина Centr». По его словам, главной проблемой в браке оказалось злоупотребление супругой алкоголем.

В моем окружении все выпивают. Поэтому и в браке я считал это нормальным, но там было так, что человек выпивал за день 18 аперолей. То есть это уже переходило грани. Плюс человек детей не хотел, — признался Гусев.

Брак пары длился пять лет. Гусев подчеркнул, что расстался с женой без сожалений. Блогер также отверг обвинения в изменах и отметил, что ведет трезвый образ жизни. По его словам, в браке он старался обеспечивать все финансовые нужды супруги.

Ранее звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев подал иск о расторжении брака с актрисой Татьяной Арнтгольц, с которой состоял в браке с 2020 года. В 2021 году у них родился сын Данила. Мировой судья Москвы еще не принял заявление к производству. При этом прежде Богатырев опроверг слухи о разводе, заявив, что информация не соответствует действительности.

расставания
браки
супруги
Дом-2
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Боливии нашли «вымерших» рыб
ChatGPT перестанет доводить пользователей до пунктуационного «инсульта»
«Много сахара»: назван самый вредный рецепт кофе
«Ответят за все»: сенатор о русофобской политике стран Прибалтики
Кот на СВО помогает бойцам в качестве системы ПВО
Озвучена новая версия смерти семьи туристов в Турции
Признание в зависимости, избиение, диагноз сына: как живет Евгения Осипова
Перечислены «тихие убийцы» сердца на столе каждого россиянина
Подросток пришел в школу с пистолетом и попал в больницу от испуга
Колумбия заключила масштабный военный контракт со Швецией
Фанатка «через экран» спасла телеведущего от мучительной смерти
Каллас рассказала об очередном шаге против России
В Раде раскрыли масштабы дезертирства мобилизованных украинцев
Митинг против политики Пашиняна в Москве собрал сотню человек
В Киеве прошел митинг против Зеленского
Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана
ВСУ зверски расправились с жителями Купянска
«Аферист из Tinder» вышел на свободу из грузинской тюрьмы
Российский космонавт зашел на «Госуслуги» с околоземной орбиты
В Японии передумали насчет размещения ядерного оружия США
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.