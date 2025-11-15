Звезда «Дома-2» раскрыл причины развода с женой

Звезда «Дома-2» Антон Гусев назвал причиной расставания со своей женой и коллегой Викторией Романец возникшие в семье конфликты, сообщает YouTube-канал «Амина Centr». По его словам, главной проблемой в браке оказалось злоупотребление супругой алкоголем.

В моем окружении все выпивают. Поэтому и в браке я считал это нормальным, но там было так, что человек выпивал за день 18 аперолей. То есть это уже переходило грани. Плюс человек детей не хотел, — признался Гусев.

Брак пары длился пять лет. Гусев подчеркнул, что расстался с женой без сожалений. Блогер также отверг обвинения в изменах и отметил, что ведет трезвый образ жизни. По его словам, в браке он старался обеспечивать все финансовые нужды супруги.

Ранее звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев подал иск о расторжении брака с актрисой Татьяной Арнтгольц, с которой состоял в браке с 2020 года. В 2021 году у них родился сын Данила. Мировой судья Москвы еще не принял заявление к производству. При этом прежде Богатырев опроверг слухи о разводе, заявив, что информация не соответствует действительности.